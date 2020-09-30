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"Русский язык в Украине меняется": Никита Потураев о языковом вопросе "Проблемы перехода в городах востока Украины школ на украинский язык не было никакой"

В студии программы "ХАРД с Влащенко" на телеканале "Украина 24" - Никита Потураев, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Программа была в эфире 29.09. Чтобы посмотреть видео программы, перейдите в конец интервью.

Наташа Влащенко: Приветствую вас еще раз.

Никита Потураев: Привет.

НВ: Кстати, вы в паспорте Нікіта или Микита?

НП: В паспорте, конечно, Микита.

НВ: Это же два разных имени.

НП: Абсолютно одинаковые имена. С этим даже связана такая интересная история, как меня не хотели регистрировать Никитой в советские времена, потому что это же 70-е годы, год смерти Никиты Сергеевича Хрущева, и просто не хотели регистрировать в ЗАГСах мальчиков с таким именем, поэтому что считали, что в честь...

НВ: Родители хотели, чтобы вы были Никита?

НП: Это в честь моего прадеда на самом деле.

НВ: А сразу нам расскажите, кто ваш прадед?

НП: Мой прадед, как писали в советских анкетах, из рабочего класса.

НВ: Просто ходят слухи, почему я спрашиваю, что вы - правнук или праправнук известного партийного деятеля. Насколько это соответствует действительности?

НП: Это не соответствует действительности. Я - внук выдающегося советского ученого, Валентина Никитича Потураева, и правнук тоже достаточно известного преподавателя и ученого, и также ветерана войны Михаила Ивановича Воронкова, профессора, железнодорожника. Поэтому я из такой семьи. Но у меня разные люди в семье. И евреи, и, я бы сказал так, Посполитая шляхта, и русские. Возможно, и украинцы есть. Я в этом смысле украинский патриот не по крови, а по собственным убеждениям.

НВ: Хорошо, тогда к событиям перейдем и к серьезным вопросам, поскольку у нас хард, сегодня будет много непростых вопросов. Смотрите, о событиях. Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, что вошел в созданную парламентскую группу по законодательным изменениям для урегулирования войны на Донбассе. Давайте видео посмотрим короткое. Поскольку господин Тищенко не может рассказать, что это за новый формат и какое новое решение они нашли, мне ничего не остается, как спросить у вас: что это за новый формат и новое решение?

НП: И я об этом совершенно ничего не знаю. Ни о формате, ни о тех решениях, которые будут в этом формате искаться, находиться, не знаю, писаться. Я только понимаю одно, что у меня просто сегодня спрашивали уже, считаю ли я, что Николай Тищенко способен написать... Здесь дело не в том, дело в том, что депутаты не все должны вообще-то писать законы. И это вообще большая ошибка и большой миф.

НВ: Я хочу просто спросить ... Что Николай Тищенко не может писать закон, мы все это знаем, здесь дело не в этом, дело вот в чем ...

НП: Смотрите, я не говорил, что Николай не может писать законы. Я говорил, что в любом формате надо, чтобы были люди, которые имеют позицию. И гражданскую, и политическую. Я считаю, что Николай такую ​​позицию имеет, поэтому он может входить в любые группы, в любые форматы, там новые создаются ...

НВ: Хотелось бы узнать его позицию, и чтобы его все-таки пускали на интервью. Потому что фракция его пока не пускает на интервью, и я понимаю руководство фракции. Смотрите, дело здесь вот в чем: если Николай Тищенко не говорит сам, что это за формат и что это за решение, и вы не знаете, что это за формат, а вы, между тем, председатель комитета, то есть два варианта событий: первый вариант - нету никакого формата и никаких решений пока. Или другое - они принимались без вас, без депутатов, очень узким кругом людей. Какой вам больше нравится вариант?

НП: Это не обязательно узким кругом. Возможно, собирался какой-то большой круг. Кто-то с кем-то о чем-то говорил, и как-то что-то решили.

НВ: Ну как может такое быть, что председатель комитета не знает об этом, все-таки, вы же генерал по меркам Верховной Рады.

НП: Наталья, смотрите, комитет - это не пресс-служба.

НВ: Я понимаю. Но вы должны что-то слышать, вы должны понимать, что это за новая платформа. Ну, как, систему создают, чтобы вопросы мира… никто из депутатов не знает, о чем это.

НП: Когда платформа или формат конституируется, тогда я об этом, очевидно, узнаю и увижу, что это.

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