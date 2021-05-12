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Обстреливают по ночам после молитв: врач из Израиля рассказал об обстановке Основная масса арабского населения в Израиле не поддерживает насилие

Врач Борис Бриль в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" рассказал об обстановке в Израиле, где продолжаются ракетные обстрелы со стороны сектора Газа.

"На сегодняшний день в сторону центра Израиля почти нет обстрелов по той причине, что когда Рамадан (священный месяц поста для мусульман - ред.), обычно обстреливают в ночные часы и после молитвы. Пока чуть-чуть успокоилось. Но приграничные с сектором Газа районы подвергаются обстрелам, несколько часов назад противотанковая ракета "Корнет" была выпущена из Газы, был убит человек и один тяжело ранен. В сторону Иерусалима пока обстрелов нет, были только в первый день. Ночью была очень большая плотность обстрелов", - рассказал Бриль.

По словам врача, много госпитализированных также из-за уличных беспорядков, устраиваемых арабскими радикалами.

"В нашу больницу начинают поступать раненые, нас, скорее всего, могут перевести в сторону юга, раненых много. Причем появляются раненые на улицах, в том же городе Лод арабские экстремисты-радикалы, приехавшие из разных точек, устраивали демонстрации, поджигали синагоги, автомобили", - сказал Бриль.

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Врач отметил, что арабское население Израиля выступает против насилия и обстрелов.

"Среди людей паники нет, мы к этому привыкли, производится мобилизация резервистов, в основном это пограничная полиция, которая будет бороться с демонстрациями. Глава арабской партии в Израиле призвал соотечественников к сдержанности и прекращению насилия. Основная масса арабского населения не поддерживает насилие, террористические атаки не жалеют никого, ракеты не летают по национальному признаку", - сказал Бриль.

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Врач спрогнозировал очередное обострение ближе к ночи.

"Железнодорожный транспорт на севере работает в полном объеме, на юге приостановлен, автобусный транспорт работает. Школы не работают до центра Герцлии. Думаю, ближе к ночи начнется обострение. Приграничные районы так живут уже много лет", - сказал Бриль.

Напомним, 10 мая из сектора Газа был совершен ракетный обстрел юга Израиля, Израиль открыл ответный огонь. 11 мая боевики группировки ХАМАС выпускали сотни ракет в сторону Израиля.