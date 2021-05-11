Дети говорят, что в школу больше не пойдут: новые подробности с места теракта в Казани
В Казани люди устроили стихийный мемориал в школе, где в результате вооруженного нападения 11 мая были убиты не менее 10 человек. На место трагедии несут цветы и игрушки. В городе очень напуганы терактом, некоторые дети говорят, что в школу больше не пойдут.
Об этом в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказала журналистка российского телеканала "Дождь" Марфа Смирнова с места событий в Казани.
"По официальной версии цифры совпадают, они не меняются последнее время. Я сейчас пришла прямо к школе, потому что днем здесь было все оцеплено, людей не пускали, был такой стихийный мемориал за границами оцепления. А сейчас сюда приходят сотни жителей Казани, которые приходят уже к такому официальному большому мемориалу, который возник непосредственно около здания школы. Это невероятная трагедия для города. Я ходила по разным съемкам, люди разговаривают друг з другом – и больше ни о чем не говорят. Я зашла в магазин – там продавщица с покупателями обсуждают то, что произошло, были ли знакомые, кто еще учится в это школе", - рассказала Смирнова.
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По ее словам, это "масштабная трагедия для всей России и, в частности, для тех, кто учится в этой школе".
Журналистка рассказала, как выглядит импровизированный мемориал жертв нападения:
"Символически – цветы и детские игрушки, мягкие игрушки, машины – все это лежит на школьных партах, которые при мне сегодня одну за другой выносили на улицу".
Смирнова сообщила, что ей удалось пообщаться с учеником 9 класса, который находился за стеной кабинета, где была стрельба:
"Он рассказал о том, что он пережил – что они услышали хлопки, что их учитель быстро среагировал, во-первых, они сразу забаррикадировали дверь, закрыли окна, ученикам сказали, чтобы они позатыкали все щели, чтобы газ не проник в классный кабинет. Потом они сели на пол по стенке, слышали стрельбу, не отчетливо слышали, как кричат дети в соседнем кабинете. Конечно, всем было очень страшно. Вообще тут среди детей… Некоторые дети говорят, что в школу больше не пойдут и согласны только на удаленку. Страх невероятный".
Также журналистка пообщалась с бывшими соседями стрелявшего:
"Я сходила к его дому. Это очень неблагополучный район, это было видно по дому, где он живет, там частично выбитые стекла. Вот он живет на 6-ом этаже, я встретила его двух соседок с 5 этажа, которые знают его с самого детства. Они рассказывали, что у него очень хорошие родители, что когда Ильназ с братом были маленькими, они были очень приветливыми, дружелюбными. Только в последнее время его поведение заставило их побеспокоиться, потому что из квартиры доносился какой-то шум, туда ходили соседи, он очень агрессивно реагировал, выгонял их. Но почему-то никто из них не вызвал полицию, не вызвал участкового, просто закрыли глаза на то, что происходит".