22:07, Сегодня

Дети говорят, что в школу больше не пойдут: новые подробности с места теракта в Казани

В Казани люди устроили стихийный мемориал в школе, где в результате вооруженного нападения 11 мая были убиты не менее 10 человек. На место трагедии несут цветы и игрушки. В городе очень напуганы терактом, некоторые дети говорят, что в школу больше не пойдут.

Об этом в эфире программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказала журналистка российского телеканала "Дождь" Марфа Смирнова с места событий в Казани.

"По официальной версии цифры совпадают, они не меняются последнее время. Я сейчас пришла прямо к школе, потому что днем здесь было все оцеплено, людей не пускали, был такой стихийный мемориал за границами оцепления. А сейчас сюда приходят сотни жителей Казани, которые приходят уже к такому официальному большому мемориалу, который возник непосредственно около здания школы. Это невероятная трагедия для города. Я ходила по разным съемкам, люди разговаривают друг з другом – и больше ни о чем не говорят. Я зашла в магазин – там продавщица с покупателями обсуждают то, что произошло, были ли знакомые, кто еще учится в это школе", - рассказала Смирнова.

По ее словам, это "масштабная трагедия для всей России и, в частности, для тех, кто учится в этой школе".

Журналистка рассказала, как выглядит импровизированный мемориал жертв нападения:

"Символически – цветы и детские игрушки, мягкие игрушки, машины – все это лежит на школьных партах, которые при мне сегодня одну за другой выносили на улицу".

Смирнова сообщила, что ей удалось пообщаться с учеником 9 класса, который находился за стеной кабинета, где была стрельба:

"Он рассказал о том, что он пережил – что они услышали хлопки, что их учитель быстро среагировал, во-первых, они сразу забаррикадировали дверь, закрыли окна, ученикам сказали, чтобы они позатыкали все щели, чтобы газ не проник в классный кабинет. Потом они сели на пол по стенке, слышали стрельбу, не отчетливо слышали, как кричат дети в соседнем кабинете. Конечно, всем было очень страшно. Вообще тут среди детей… Некоторые дети говорят, что в школу больше не пойдут и согласны только на удаленку. Страх невероятный".

Также журналистка пообщалась с бывшими соседями стрелявшего: