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Стрельба в Казани довольно показательна: политолог об источнике терактов

Вооруженное нападение на школу в Казани, в результате которого погибли не менее 9 человек, является показательным, поскольку нападавший объявил себя "богом".

Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" российский политолог Станислав Белковский.

"Такие вещи предотвратить очень сложно. Они происходят в самых разных странах мира с известной регулярностью. И невозможно создать никакого ни правового, ни экономического механизма, который бы стабильно предотвращал или нейтрализовывал такие угрозы на дальних подступах", - отметил Белковский.

По его словам, "случай в Казани довольно показательный", потому что юноша, который расстрелял людей, объявил себя богом.

"То есть это человек с явно повышенным уровнем агрессии, психически неадекватный. Кроме того, дефицит религиозности, религиозных институтов в современном обществе тоже дает о себе знать, поскольку он объявил богом себя. Надо сказать, что Русская православная церковь Московского патриархата в лице ее предстоятеля Кирилла (Гундяева) почему-то совсем не рассуждала о духовной стороне вопроса, только говорила о необходимости ужесточения законов об обороте оружия, что может быть и нужно. Но в первую очередь нужно понимать, что источником терактов является агрессия и психическая неадекватность, в том числе выпадение человека из традиционных систем социализации. В этом направлении можно и должно работать. Казанская трагедия нам об этом еще раз напоминает", - заявил политолог.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Напомним, в России 11 мая вооруженный молодой человек ворвался в школу в Казани и открыл стрельбу. В результате погибли, по меньше мере, 9 человек, в том числе 7 детей. Также сообщалось, что в больницы доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шестеро из которых находятся в реанимации.

Нападавшего задержали, им оказался 19-летний местный житель Ильназ Галявиев. Незадолго до преступления молодой человек написал в соцсетях: "Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь".