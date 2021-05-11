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Назначат виновных — эксперт высказался о массовой стрельбе в Казани Богдан Петренко рассказал, из-за чего происходят теракты в школах

В результате стрельбы в школе в Казани (Татарстан, РФ) погибли 8 человек, 20 пострадали. Ситуацию прокомментировал замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Такие нападения случались и раньше. Мы знаем, что очень актуален этот вопрос для США, поэтому там и самые содержательные исследования этой темы — нападений на школы. Нападения совершают не только школьники, которые там учатся — кстати, интересный пример, что человек, который напал на школу в Казани, там и учился. Такие примеры тоже были, когда люди уже после 20-ти лет, вспоминая старые обиды, нападали на школу, и там происходило какое-то массовое насилие. То есть это не единичные акты, такие примеры были раньше. Единственное, что объединяет все такие случаи, — это отсутствие нормального социального общения человека. Говоря простым языком, в школе происходила травля", — сказал он.

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По мнению эксперта, власти России не будут разбираться в настоящей причине трагедии, а политизируют ее.

"Нужно понимать, что мы имеем дело с Российской Федерацией, где довольно часто происходят убийства в политических целях. Мы увидим, в каких целях это будет использовать Кремль в дальнейшем, У меня было даже подозрение, что это может быть названо действиями какой-нибудь украинской национальной организации, как в последнее время делают в РФ. Но скорее всего, будет какое-то политическое решение Кремля, где назначат виноватых, говорить, что все кем-то направлялось, вместо того, чтобы говорить, что в российских школах не проводится борьба с травлей. И не будут говорить, что когда страна навязывает агрессивное отношение к соседям, что можно к соседям применять насилие, то эта модель поведения повторяется людьми в государстве, но по отношению уже к собственным соседям", — сказал он.

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Напомним, два человека устроили стрельбу в гимназии № 175 в Казани, есть жертвы. Одного из стрелков задержали, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Второго стрелка ликвидировали в здании школы. Предположительно, у стрелков был 41-летний сообщник, который организовал нападение.