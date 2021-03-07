Россия делает себе только хуже — журналист о новых санкциях США

Журналист Иван Яковина высказался в эфире канала "Украина 24" о новых санкциях, которые США вводит в отношении России.

"Вслед за ЕС на этой неделе США ввели санкции против 7 российских граждан, а также ряда организаций, обвиненных в попытке убить Навального с помощью химоружия. Почти все обозреватели сошлись на том, что Кремлю практически нечего бояться. Однако очень скоро стало ясно, что это совсем не так. Эти санкции – лишь легкая увертюра перед основной санкционной симфонией, которая будет очень долгой и очень сложной.

Что имеется в виду? В далеком 1991 году в США был принят закон о запрещении химического и бактериологического оружия. Согласно положениям этого закона, США, узнав о применении этого оружия, сначала предупреждают страну-нарушителя совсем небольшими санкциями, как бы привлекая ее внимание к этой проблеме. Если она исправится и выплатит компенсации пострадавшим, а также проведет расследование и уничтожит свое химическое оружие, тогда санкции снимаются. Если же нет, то американский закон предписывает ввести намного более жесткие санкции. Условно говоря, сначала американцы стреляют в воздух, и только потом уже стреляют на поражение", — сказал он.