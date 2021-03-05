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Россия попадает в международную изоляцию — эксперт о новых санкциях Эксперт-международник Руслан Осипенко рассказал, как в мире изменилось отношение к России

В мире сформировался фронт давления на Россию, заявил эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

"Новые санкции будут 100%, потому что Россия продолжает вести себя как нарушительница международного права и не хочет менять свое поведение. Конечно на такое поведение будет реакция международного сообщества. Но я хотел бы акцентировать внимание на другом: изменился мировой тренд. Если раньше ЕС и США при президенте Трампе вразнобой вводили санкции, то сейчас мы видим формирование единого международного фронта против России", — сказал он.

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По словам эксперта, Россия попадает в серьезную международную изоляцию.

"В США приняли стратегию, где Россия — главный нарушитель. В ЕС уже открыто заявляют, что россияне являются частью конфликта, и одновременно фактически вводят санкции. То есть сформировался международный фронт давления на Россию. И Россия не может не понимать, что попадает в серьезную международную изоляцию", — сказал он.

Ранее военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал, кто может повлиять на Россию в вопросе Донбасса.