"Что-то из сферы фантастики" — политолог рассказал о намерениях Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не сможет передать власть какому-нибудь преемнику. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" политолог Виталий Бала.

"Я думаю, что и год-два назад это было очень проблематично по той простой причине, что даже в республиках Средней Азии, где намного сильнее концентрация власти и определенные традиции, по большому счету это не удалось. А сейчас тем более, это что-то из сферы фантастики", — сказал он.

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Политолог объяснил, на что рассчитывает Лукашенко, чтобы удержаться у власти.

"Мы должны четко понимать, что диктаторский режим может быть повален в двух случаях. Это если или улица идет на серьезное противостояние, как было в Украине в 2014 году, или когда военные и силовые структуры устроят переворот. Ни того, ни другого в Беларуси не произошло, поэтому, безусловно, Лукашенко пока сохранил свою власть. И я думаю, что он рассчитывает на поддержку России.

Неизвестно, о чем они там договорились (с президентом РФ Владимиром Путиным — ред.), возможно, уже оговорен срок, во время которого будет при власти Лукашенко, а потом произойдет какая-нибудь трансформация, тот же союзный договор и тому подобное", — сказал он.