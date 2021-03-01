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Трамп заявил, что снова пойдет в президенты — политтехнолог оценила шансы Екатерина Одарченко рассказала, могут ли улучшиться шансы Трампа на переизбрание президента

Экс-президент США Дональд Трамп вышел на публику и пообещал снова баллотироваться в президенты. Каковы его шансы, рассказала в эфире канала "Украина 24" политтехнолог Екатерина Одарченко.

"На этот момент шансы низкие, но мой любимый тезис — что когда одни выборы закончились, другие начались. Ранее мы оценивали создание новой политической партии Трампа в 90 на 10. Пока только отдельные люди поддержали Трампа публично. Сегодняшнее заявление Трампа о том, что дальше будет расширяться одно из крыльев консервативного направления Республиканской партии — это правильное решение, потому что в ином случае он мог бы максимально претендовать на сенатора", — сказала она.

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По словам эксперта, Трамп и далее будет привлекать к себе внимание СМИ.

"Насколько сейчас это имеет смысл — посмотрите, вся международная пресса цитирует выступление Трампа на съезде консерваторов. Думаю, в следующих выступлениях он будет возвращаться к теме мира на Ближнем Востоке и к своей теме протекционизма", — сказала она.

Ранее эксперт по международной информации Артур Колдомасов раскрыл планы экс-президента США.