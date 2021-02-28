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У Лукашенко тяжелая ситуация — журналист рассказал, что у него потребует Путин Иван Яковина рассказал, о чем шла речь на встрече президентов России и Беларуси

Журналист Иван Яковина рассказал в эфире канала "Украина 24", о чем говорили президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на закрытой встрече в Сочи 22 февраля.

"Я считаю, что они говорили о выделении Беларуси 3,5 млрд долларов кредита, поскольку белорусская экономика сама себя неспособна поддерживать, и как только там заканчиваются деньги, наступает риск падения режима Лукашенко. Поэтому для Лукашенко критически важно получать финансирование из Москвы. В обмен на это, скорее всего, Путин требует включения в новую Конституцию Беларуси положений о частичной потере суверенитета этой страны, то есть о некотором подчинении тех или иных функций наднациональным органам, органам так называемого союзного государства", — сказал он.

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Яковина отметил, что Лукашенко фактически загнан в угол.

"Сейчас ситуация у Лукашенко очень тяжелая, и раньше он еще мог как-то лавировать между Западом и Россией, но сейчас у него не осталось возможности для маневров. Недавно состоявшееся так называемое Всебелорусское собрание указывает на то, что Лукашенко находится в серьезном кризисе. Интересно, что перед его визитом в Сочи Светлана Тихановская признала, что Лукашенко "затоптал протесты", тем самым усилив его позиции перед переговорами, поскольку Путину выгодно, чтобы у Лукашенко вообще не было бы, куда бежать. Но сейчас Лукашенко демонстрирует, что он вроде как справился с протестами. Но думаю, Путин его все равно дожмет и заставит подписать", — сказал он.

Ранее эксперт-международник Максим Хилько прогнозировал, чего ждать от встречи Путина и Лукашенко.