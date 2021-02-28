Единственный способ заставить замолчать — политолог об убийстве Немцова

27 февраля 2021 года была шестая годовщина убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Российский политолог Владимир Кара-Мурза рассказал о нем в эфире канала "Украина 24".

"Я провел рядом с Борисом больше 15 лет, и он всегда оставался самим собой. Есть такой стереотип, что политика – это грязное дело, что там сплошной цинизм, лицемерие, соглашательство. Могу совершенно твердо сказать, что этот стереотип ложный. Политика такая, какими руками ты ее делаешь. Борис Немцов ее всегда делал чистыми руками, он всегда говорил то, что думал, делал то, что обещал, он никогда не предавал ни своих убеждений, ни своих друзей.

После его гибели я перечитывал стенограммы заседаний съездов народных депутатов начала 90-х. Например, он тогда отстаивал принципы выборности губернаторов, чтобы они не назначались из Кремля. И сам, став губернатором, назначенным Ельциным, он добился того, чтобы были выборы, и выиграл на них. Эти принципы он отстаивал и в путинские годы", — сказал он.