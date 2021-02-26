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"Делают козла отпущения": экс-министр рассказал, что ждет премьера Армении Константин Грищенко рассказал, удержится ли Никол Пашинян на посту

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требует оппозиция и военные, вряд ли удержится на посту. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Думаю, Пашиняну будет довольно сложно удержаться, учитывая военное поражение - значительная часть общества винит в этом именно его. Но, объективно говоря, у него не было другого выхода, кроме принятия непопулярных решений при условии, что военного решения, которое было бы на пользу Армении, просто не существовало. Это было не результатом его деятельности, а, возможно, накапливалось в результате тех решений, которые принимали предыдущие правительства, деятели, которые сейчас требуют его отставки и используют эти беспорядки", — сказал он.

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По словам Грищенко, из Пашиняна хотят сделать "козла отпущения".

"Всегда на таких переломных моментах истории очень сложный баланс между тем, что может быть угрозой для государства и для политического будущего политика. Козла отпущения всегда ищут, и Пашинян на эту роль подходит", — сказал он.

Ранее политолог из Еревана Александр Маркаров рассказал, чего ждать от премьера Пашиняна.