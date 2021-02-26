Давление на Пашиняна усилилось — политолог о протестах в Армении
Эксперт из Еревана рассказал, как оппозиция пытается воздействовать на премьера
В Армении продолжаются протесты против правительства. О ситуации рассказал в эфире канала "Украина 24" политолог из Еревана Александр Маркаров.
"О своей позиции оппозиция заявила еще несколько дней назад, когда прошел очередной митинг 20 февраля. В этот день вспомнили о 33-й годовщине начала Карабахского движения. С учетом военных действий прошлого года Карабахское движение стало тем триггером, который оппозиция использует, чтобы раскачать ситуацию и заставить Пашиняна (премьер-министр Армении — ред.) уйти в отставку.
К давлению оппозиции, политических сил вчера добавилось заявление генералитета во главе с руководителем Генштаба Армении. Порядка 20 высших военных чинов призвали Пашиняна и его правительство уйти в отставку, потому что они не способны осуществлять политику по посткризисному управлению страной. Оппозиция считает, что Пашинян должен уйти в отставку, и после этого должно прийти правительство профессионалов, которые будут действовать в течение года, после чего можно будет провести выборы", — рассказал он.
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Также эксперт рассказал, уйдет ли в отставку Никол Пашинян.
"Пашинян лавирует, он на своем вчерашнем митинге заявил о том, что может быть готов провести консультации с оппозицией, но впоследствии отказался от этой идеи. Нет никакой конкретики с точки зрения того, собирается ли он проводить выборы. Что касается того, уйдет он или нет - по его поведению видно, что добровольно он не пойдет в отставку", — сказал Маркаров.
Ранее медиаэксперт из Еревана Тигран Кочарян рассказал, из-за чего в Армении премьер рассорился с военными.