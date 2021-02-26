Давление на Пашиняна усилилось — политолог о протестах в Армении

В Армении продолжаются протесты против правительства. О ситуации рассказал в эфире канала "Украина 24" политолог из Еревана Александр Маркаров.

"О своей позиции оппозиция заявила еще несколько дней назад, когда прошел очередной митинг 20 февраля. В этот день вспомнили о 33-й годовщине начала Карабахского движения. С учетом военных действий прошлого года Карабахское движение стало тем триггером, который оппозиция использует, чтобы раскачать ситуацию и заставить Пашиняна (премьер-министр Армении — ред.) уйти в отставку.

К давлению оппозиции, политических сил вчера добавилось заявление генералитета во главе с руководителем Генштаба Армении. Порядка 20 высших военных чинов призвали Пашиняна и его правительство уйти в отставку, потому что они не способны осуществлять политику по посткризисному управлению страной. Оппозиция считает, что Пашинян должен уйти в отставку, и после этого должно прийти правительство профессионалов, которые будут действовать в течение года, после чего можно будет провести выборы", — рассказал он.