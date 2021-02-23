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Переговоры Путина и Лукашенко – в России спрогнозировали судьбу союза с Беларусью Игорь Яковенко подвел итоги шестичасового разговора двух лидеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко добился от российского лидера Владимира Путина очередного многомиллиардного кредита, однако превращать свою страну в провинцию РФ он не хочет.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" российский журналист Игорь Яковенко.

"То, что произошло, шестичасовой разговор, в результате которого Путин дал Лукашенко 3,5 млрд долларов, а Лукашенко в ответ похвалил российскую вакцину. Видимо, это один из самых дорогих комплиментов, которые происходили в истории. Электорального смысла здесь нет никакого, что касается политического смысла – для Путина важно сохранять рядом диктаторский режим, который лояльно относится к нему. Никаких разговоров о дальнейшей интеграции быть не может, потому что для Лукашенко никакого интереса стать провинцией России нет", - считает Яковенко.

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Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что Александр Лукашенко не идет на уступки Владимиру Путину в ключевом вопросе.