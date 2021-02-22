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Газ по "Северному потоку-2" не пустят — член Европарламента дала прогноз Вола фон Крамон-Таубадель заявила о сопротивлении строительству российского газопровода

Немецкий политик, член Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила во время во время Киевского форума по безопасности 22 февраля, который транслировался на сайте "Украина 24", о росте сопротивления строительству российского газопровода "Северный поток-2".

По ее мнению, существует определенная вероятность того, что газопровод будет построен, но газ по нему не будут доставлять.

"Мы видим, что существует определенная вероятность того, что газопровод будет построен, но газ по нему не будут доставлять. В сентябре, как вы, наверное, знаете, у нас состоятся федеральные выборы, и в результате наша Партия зеленых может войти в новую коалицию. И я надеюсь, что мы будем иметь громкий голос в новом правительстве, активно отстаивать решение, которое не позволит транспортировать газ этим газопроводом", — сказала фон Крамон-Таубадель.

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