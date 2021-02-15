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Власть уничтожает сама себя — политик о протестах в России Лев Шлосберг рассказал о новых протестах и реакции власти

В России люди с фонариками протестовали против политических репрессий. Об акции рассказал российский правозащитник, политик Лев Шлосберг в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас вопрос не в количестве людей, которые выходят на акции поддержки, а в самом факте их выхода. В том, сколько людей видят эти акции и сколько им сопереживают. Не нужно считать по головам людей в цепочке. Важно, что это состоялось, люди это видят, и это вызывает у них чувство взаимной поддержки", — сказал он.

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Шлосберг прокомментировал заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что на протесты выходит все меньше людей.

"Песков чем больше говорит, тем больше оскорбляет протестующих и недовольных людей. Он может говорить что угодно, хамить, врать. Люди понимают, что это ложь и унижение человеческого достоинства, уничтожение прав и свобод человека. Поэтому все, что сейчас делает власть, она делает против себя. Те люди, которых бьют, которых тащат в суды, выписывают штрафы, и так далее, они никогда не будут голосовать за Путина и "Единую Россию", даже под дулом автомата. Власть уничтожает сама себя, фактически в России запущен механизм самоуничтожения власти. Как это произойдет, как долго будет, насколько будет мирно — мы не знаем, но процесс уже запущен", — сказал он.

Ранее активистка из Москвы Ольга Мазурова рассказала о провокациях во время акции "Цепь солидарности и любви".