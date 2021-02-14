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Лукашенко не влияет даже на близких сторонников — политик о ситуации в Беларуси Юрий Губаревич рассказал, состоится ли конституционная реформа, анонсированная Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко уже не убеждает даже близких сторонников, заявил в эфире канала "Украина 24" белорусский оппозиционный политик, лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич.

"Цель людей, которые незаконно удерживают власть в Беларуси, остается неизменной - это остаться как можно дольше в том состоянии, в котором они сейчас находятся. Относительно смены тактики я бы не согласился, так как рассказы про возможное изменение Конституции мы слышим от Александра Лукашенко уже третий год, причем тут нет никакой конкретики. Каждый раз отодвигаются даты, даже не обозначены направления, по которым может меняться Конституция. Опять же, если это было возможно сделать до лета прошлого года, когда он так или иначе признавался избранным президентом, то после проигрыша ни одну электоральную кампанию, будь то новые выборы или референдум, он выиграть не в состоянии. Я очень скептически отношусь к перспективам проведения этого референдума по изменению Конституции Беларуси", — сказал он.

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Губаревич прокомментировал призыв Лукашенко к тому, чтобы "пользовались кнопочными телефонами", так как айфоны отслеживаются американскими спецслужбами.

"Думаю, что и у Александра Лукашенко далеко не кнопочный телефон, как раз разговоры идут, что это его семья отличается шикарным использованием различных средств в результате незаконного обогащения. А что говорить о восприятии в обществе – общество давно полярно относится к тем вещам, которые происходят. Думаю, эти разговоры не произвели эффекта даже на близких сторонников Лукашенко. Очевидно, что он собирал их в этом здании (место проведения Национального всебелорусского собрания – ред.) на два дня, чтобы убедить, что все будет хорошо, и он держит ситуацию под контролем. Но, наверное, даже на них он не смог воздействовать", — сказал он.

Ранее белорусский политолог Кирилл Озимко рассказал о реакции на анонсированную Лукашенко конституционную реформу.