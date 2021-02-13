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"Очевидный блеф": в России объяснили громкую угрозу Лаврова Дмитрий Орешкин также объяснил, кто в России будет аплодировать словам Лаврова

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности Кремля разорвать отношения с Евросоюзом является блефом и рассчитано на простых россиян.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Лавров не является самостоятельным политиком, он отражает доминирующую точку зрения своего босса. И то, что мы с вами слушаем очевидный блеф, означает, что эта акция рассчитана на внутренний рынок, и главным образом на того, кто наверху. Лавров боится показать слабость и неготовность дать жесткий отпор или что-то такое в стиле предательской слабости", - отметил Орешкин.

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Политолог сообщил, что у Лаврова - единственного из российских политиков - за последнее время не упал рейтинг доверия – "был 7% и остался такой же, это очень много. У Зюганова, например, 4%, у Навального вырос до 5%".

"Те люди, которые склонны верить российскому телевидению, будут аплодировать: да, мы крутые, мы поставили Запад на место, мы объяснили, что никуда они без нашего газа не денутся! Для тех, кто смотрит со стороны, или понимает, как устроена действительность, понятно, что это пустые разговоры", - пояснил он.

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Ранее эксперт-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, есть ли угроза новых западных санкций для России.