Новый виток обострения между Россией и Западом — эксперт о заявлении Лаврова
Юлия Осмоловская рассказала, что значит заявление главы российского МИД Сергея Лаврова
Россия готова изолироваться от мира и разорвать отношения с Европейским Союзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На такой шаг в РФ пойдут в случае введения новых санкций. Это заявление прокомментировала в эфире канала "Украина 24" эксперт-международник Юлия Осмоловская.
"Это абсолютно не выход. И если комментировать более общий контекст, который возник вокруг этой цитаты Лаврова, то Россия уже опровергла то, что нужно их воспринимать так буквально. Но у Лаврова была привязка к перспективе наложения санкций из-за притеснения прав и свобод человека и преследования Навального. Сейчас этот вопрос на повестке дня. И таким образом Лавров прокомментировал возможные намерения РФ, если они увидят усиление санкций", — сказала она.
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"С точки зрения реальной ситуации риски для России от усиления санкций есть, мы видим риторику, которая не утихает в Европейском Союзе. Балтийские страны довольно активно это лоббируют. Нет никаких оснований для тех стран, которые хотели снимать санкции, демонстрировать какой-то прогресс с российской стороны. Это было ярко проиллюстрировано на заседании Совбеза ООН, где российские действия были встречены очень критично. Сейчас мы наблюдаем очередной виток обострения между Россией и коллективным Западом", — сказала она.
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