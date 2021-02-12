16:12, Сегодня

Новый виток обострения между Россией и Западом — эксперт о заявлении Лаврова Юлия Осмоловская рассказала, что значит заявление главы российского МИД Сергея Лаврова

Россия готова изолироваться от мира и разорвать отношения с Европейским Союзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На такой шаг в РФ пойдут в случае введения новых санкций. Это заявление прокомментировала в эфире канала "Украина 24" эксперт-международник Юлия Осмоловская.

"Это абсолютно не выход. И если комментировать более общий контекст, который возник вокруг этой цитаты Лаврова, то Россия уже опровергла то, что нужно их воспринимать так буквально. Но у Лаврова была привязка к перспективе наложения санкций из-за притеснения прав и свобод человека и преследования Навального. Сейчас этот вопрос на повестке дня. И таким образом Лавров прокомментировал возможные намерения РФ, если они увидят усиление санкций", — сказала она.

Читайте также: "Россия ничему не учится": Пионтковский предрек Кремлю провал в вопросе Украины

Эксперт рассказала, что угроза новых санкций для России существует.

"С точки зрения реальной ситуации риски для России от усиления санкций есть, мы видим риторику, которая не утихает в Европейском Союзе. Балтийские страны довольно активно это лоббируют. Нет никаких оснований для тех стран, которые хотели снимать санкции, демонстрировать какой-то прогресс с российской стороны. Это было ярко проиллюстрировано на заседании Совбеза ООН, где российские действия были встречены очень критично. Сейчас мы наблюдаем очередной виток обострения между Россией и коллективным Западом", — сказала она.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заседание Совбеза ООН, которое инициировала Россия в годовщину Минских соглашений.