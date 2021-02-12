15:29, Сегодня

"Полная ерунда": эксперт о громком заявлении главы МИД России Лаврова Россия пригрозила разрывом отношений с Европейским Союзом

Россия готова к разрыву с Евросоюзом в случае введения новых санкций — об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ситуацию прокомментировал эксперт аналитического центра ADASTRA Ярослав Лепеха в эфире канала "Украина 24".

"Это работа на внутреннюю аудиторию Российской Федерации. Все эти заявления — полная ерунда. Потому что даже если Россия будет разрывать отношения с Европейским Союзом, то она будет иметь экономические, дипломатические, политические и прочие отношения с каждой страной по отдельности. Мы можем наблюдать, что товарооборот не уменьшился, что дети российских олигархов и чиновников продолжают учиться в странах Европейского Союза", — сказал он.

Читайте также: "Россия ничему не учится": Пионтковский предрек Кремлю провал в вопросе Украины

По словам эксперта, Россия отреагировала непосредственно на заявление со стороны ЕС о поддержке Украины.

"Если разобраться, Лавров реагирует на конкретное заявление представителя Европейского Союза Жозепа Борреля. Он дал общую пресс-конференцию с нашим премьер-министром и сказал, что ЕС и далее продолжит поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности, в том числе экономическими санкциями. Мы помним 2017 год, когда РФ не принимала участия в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. И все без них функционировало, и Европейский Союз не развалился. Это такие же качели", — рассказал он.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заседание Совбеза ООН, которое инициировала Россия в годовщину Минских соглашений.