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"Россия ничему не учится": Пионтковский предрек Кремлю провал в вопросе Украины Политолог рассказал, почему провалился план Москвы по Донбассу

Россия снова проиграла, инициировав заседание Совбеза ООН к годовщине Минских соглашений. Об этом заявил российский политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24".

"Год назад было такое же заседание Совета безопасности по Минским договоренностям. Оно было созвано по требованию Российской Федерации, Москва намеревалась заклеймить Украину за невыполнение международных соглашений. Я помню, что оно обернулось триумфом украинской дипломатии. Ее поддержали Франция, Германия и другие члены Совета безопасности в той позиции, что базовые позиции Минских соглашений, вывод формирований и тяжелого вооружения, не выполняются Россией, и, кроме того, самое первое требование – прекращение огня. Мы знаем, что Москва каждый раз открывает стрельбу на границе, когда ей нужно оказать какое-нибудь политическое давление. Они ничему не учатся, ровно год назад попытка возложить ответственность на Украину обернулась полным провалом для российской дипломатии. Думаю, то же самое будет и сейчас", — сказал он.

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Пионтковский рассказал, чего добивается Кремль.

"Цель Москвы – прикрываясь этими соглашениями, легитимизировать в украинском правовом и политическом поле свой военно-террористический плацдарм на территории Украины – ОРДЛО – и втолкнуть эту раковую опухоль в политическое тело Украины. Этот план провалился", — сказал он.

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По мнению Пионтковского, Украине выгодны замороженный конфликт и Минские соглашения, так как можно постоянно напоминать о нарушении Россией договоренностей.

Напомним, Россия инициировала заседание в Совете безопасности ООН, по случаю шестой годовщины подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Оно состоялось 11 февраля.