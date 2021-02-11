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Лукашенко назвал условия своего ухода — политолог рассказал, можно ли этому верить Виталий Рымашевский рассказал о плане белорусского президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов уйти из власти при условии сохранения мира и порядка в стране и отсутствия протестов. Это заявление прокомментировал в эфире канала "Украина 24" белорусский политолог, член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Рымашевский.

"Сценарий того, что сегодня происходит на Всебелорусском национальном собрании, что будет происходить завтра, написано раньше, вплоть до выступления членов президиума, был опубликован слив этого сценария. Завтра будет объявлено о том, что будет дальнейшая подготовка к смене Конституции. Статус самого собрания вообще непонятен, это люди собрались по неизвестному принципу, Лукашенко планирует придать ему статус надпарламентского, надконституционного органа. Думаю, он собирается его возглавить", — сказал он.

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По словам политолога, Лукашенко будет держаться за власть, пока это возможно.

"Ни о каком уходе от власти речи не идет, он будет держаться до последнего. Единственное, что он может – удерживать авторитарную власть. Сегодняшняя риторика, что он будет уходить при каких-то условиях, - я бы не давал ей веры, потому что он говорит об этом давно. Уйти его заставят дальнейшие протесты и экономический кризис", — сказал он.

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Напомним, после выборов президента Беларуси в августе 2020 года противники Александра Лукашенко отказались признавать его победу и заявили о массовых фальсификациях. Начались длительные протесты, во время которых силовики крайне жестко разгоняли и задерживали протестующих.