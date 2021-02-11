18:10, Сегодня

Россия снова обвинит Украину: эксперт рассказал о последствиях заседания Совбеза ООН Эксперт назвал вопросы, которые может поднять Россия на международной площадке

Заседание Совбеза ООН, которое инициировала Россия, не повлияет на выполнение Минских соглашений. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава руководящего совета центра исследования безопасности "СЕНСС" Вадим Черныш.

"Думаю, что демарша не будет, хоть от России можно ожидать чего угодно, но это низкая вероятность. Россия будет использовать площадку Совбеза ООН для того, чтобы обвинить Украину в невыполнении не только Минских соглашений как таковых, но и договоренностей, которые были достигнуты в Париже уже новой властью Украины. Думаю, вопрос будет о выполнении политических условий, то есть уступок, которые не будут связаны с предварительными условиями выполнения пунктов по безопасности Минских соглашений", — сказал он.

Читайте также: Россия готовит провокацию: эксперт рассказал, чего ждать от заседания Совбеза ООН

Эксперт отметил, что Россия намерена поддерживать оккупированные территории Донбасса.

"Вчера был сигнал от президента России о том, что Донбасс будет получать в дальнейшем поддержку. Это означает любую поддержку - военную, экономическую. Пропагандисты там были неслучайно, неслучайно Россия инициировала сегодняшнее заседание. Никаким образом это не повлияет на состояние выполнения этих соглашений, Россия это будет использовать как политический рычаг. Практический результат для Украины в позитивном плане не будет достигнут", — сказал он.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, как может пройти заседание Совета безопасности ООН, которое было инициировано Россией.