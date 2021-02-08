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Россия допустила серьезную ошибку в отношениях с ЕС – экс-министр раскрыл детали Константин Грищенко объяснил, почему в ЕС только сейчас жестко отреагировали на поведение Кремля

После визита в Россию верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля в ЕС вырастет количество сторонников жестких санкций против Кремля.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

На вопрос, почему в ЕС только сейчас жестко отреагировали на поведение России, Грищенко ответил:

"В ЕС довольно сложный механизм принятия решений, нужно согласовывать позицию со всеми европейскими странами, это натыкается на неготовность некоторых из них идти на то, что может отразиться на их экономических связях. Я уже не говорю о том, что с таким соседними странами, как Венгрия, ведется целенаправленная работа, которая должна обеспечить более благоприятное отношение этой страны при рассмотрении вопросов, касающихся России, которые могут ей причинить вред".

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По мнению экс-главы МИД, в данном случае с российской стороны была допущена серьезная ошибка:

"Вопреки неготовности к решительным действиям европейской дипломатии, когда тебя ставят в унизительную ситуацию, и когда не проявляют достаточного уважения к ЕС как серьезной структуре, это приводит к тому, что усиливаются позиции тех, кто выступает за более жесткое отношение к России. Это может отразиться и на продолжении строительства "Северного потока-2" и на других, в которых может быть заинтересована Россия. Российские дипломаты просто не просчитали, что обижать персонально руководителя европейской дипломатии просто не стоит".

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Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Москву призвал освободить оппозиционера Алексея Навального а также высказался о необходимости уважать территориальную целостность Украины. По словам Борреля, его беседа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым порой достигала "высокого уровня напряженности".

Также его визит совпал с высылкой трех европейских дипломатов, осудивших уголовное дело против Навального.