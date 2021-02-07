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Удар ниже пояса для Путина — журналист о словах Байдена в адрес России Иван Яковина рассказал, что означает для Кремля выступление американского президента

Президент США Джо Байден дал понять президенту России Владимиру Путину, что США будут жестче относиться к РФ — об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире канала "Украина 24".

"Путин и Песков чувствуют, что с ними больше никто не будет говорить на равных (после выступления Байдена, в котором он упомянул и Россию – ред.). Теперь для них настало время американских подзатыльников. Но они пытаются делать хорошую мину при плохой игре. Но это еще не все. Байден сказал, что его администрация будет следить за соблюдением прав человека внутри самой России. Тут, конечно, не обошлось без упоминания главного российского оппозиционера", — сказал он.

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По словам Яковины, Байден считает оппозиционера Алексея Навального более важным, чем Путин.

"В ходе своего выступления президент США по именам назвал лишь двух иностранцев – Путина и Навального. При чем имя Навального назвал дважды. Как вы понимаете, в выступлениях такого калибра протокольных случайностей просто не бывает. Байден дал понять россиянам, что считает Навального не просто равным Путину российским политиком, а даже более ярким, перспективным и интересным. Для американцев Алексей оказался на ступеньку выше, чем Владимир. Для Кремля это был удар ниже пояса. Там очень внимательно следят, чтобы у Путина не появлялось каких-либо конкурентов в любой области. А тут целый президент США дает понять, что у Путина есть не просто конкурент, а более достойный человек, чем сам Путин", — сказал он.

Напомним, президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте, заявил, что Россия должна заплатить за свою агрессию.

Ранее российский политик Леонид Гозман заявил, что Запад жестко ответит на действия России.