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Новый суд над Навальным: политический аналитик объяснила цели Кремля Алексея Навального судят за клевету из-за постов в соцсетях

В России суд начал рассматривать дело в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана. Процесс прокомментировала политический аналитик, главный редактор портала After Empire Ольга Курносова в эфире канала "Украина 24".

"Это просто второй акт всей этой истории. Навальный уже находится под арестом. Но нужно еще максимально испортить его репутацию. Как раз для этого суд из-за ветерана подходит больше всего. Потому что как бы там ни было, но уважение к людям, которые прошли войну. Поэтому эта история выглядит не очень", — сказала она.

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Курносова прокомментировала заявления Навального по поводу агитационного ролика, в котором снялся ветеран Игнат Артеменко.

"Напомню, что когда шла агитационная кампания за и против поправок (в Конституцию России – ред.), сам Навальный агитировал вообще не приходить на это голосование. Во многом благодаря его позиции мнения оппозиционеров разделились: не идти или идти и голосовать против. На мой взгляд, конструкция: говорить, что ролики являются махинацией и призывать вообще не идти на голосование – имеет внутреннее противоречие", — сказала она.

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Дело против Навального о клевете возбудили из-за его постов в соцсетях о ролике Russia Today в поддержку изменений Конституцию. В видео, кроме Игната Артеменко, снялись известные россияне, среди которых были дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Навальный, комментируя видео, назвал участников предателями и командой продажных холуев.