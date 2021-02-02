Путин допустил страшный прокол – Гордон о событиях в России
Журналист прокомментировал скандальное расследование Навального о недвижимости Путина
Президента России Владимира Путина после расследования оппозиционера Алексея Навального о роскошном дворце в Геленджике российская молодежь считает "выжившим из ума дедом".
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон.
"Молодому поколению, рожденному не при СССР, трудно понять, почему в нефтеносной и газоносной стране деньги от ископаемых узурпировала небольшая кучка чиновников, и почему Путин строит себе дворец невероятных объемов. Я бы его спросил при встрече: зачем вам столько? Это же невозможно! Я бывал во многих домах олигархов. Ни один уважающий себя олигарх не построит себе такое – это невозможно, это глупость. Как такой умный человек как Путин мог так проколоться, хотя я уже сомневаюсь (в его уме – ред.)? Прокол страшный", - подчеркнул Гордон.
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Комментируя реакцию россиян на фильм, он отметил:
"Молодежь не понимает – почему? Они его считают выжившим из ума дедом. Они не понимают, как этот человек такое соорудил. Зачем? Этим же пользоваться нельзя".
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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" назвал российского оппозиционера Алексея Навального "шовинистом, одержимым русской идеей".