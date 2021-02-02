Путин допустил страшный прокол – Гордон о событиях в России

Президента России Владимира Путина после расследования оппозиционера Алексея Навального о роскошном дворце в Геленджике российская молодежь считает "выжившим из ума дедом".

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" известный журналист Дмитрий Гордон.

"Молодому поколению, рожденному не при СССР, трудно понять, почему в нефтеносной и газоносной стране деньги от ископаемых узурпировала небольшая кучка чиновников, и почему Путин строит себе дворец невероятных объемов. Я бы его спросил при встрече: зачем вам столько? Это же невозможно! Я бывал во многих домах олигархов. Ни один уважающий себя олигарх не построит себе такое – это невозможно, это глупость. Как такой умный человек как Путин мог так проколоться, хотя я уже сомневаюсь (в его уме – ред.)? Прокол страшный", - подчеркнул Гордон.