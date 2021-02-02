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Российский политик о Навальном: "Если не убьют — станет президентом" Леонид Гозман рассказал, почему президент РФ Владимир Путин боится Алексея Навального

В Москве 2 февраля проходило судебное заседание по делу оппозиционера Алексея Навального. Российский политик Леонид Гозман оценил, как держался на процессе Навальный, в эфире канала "Украина 24".

"Парень не сломался, он держится классно, речь великолепная. Если его не убьют — он будет президентом России. Он понимает, в какой опасности он находится, потому что понимает, в чьих руках находится и с какой системой связался. Но в России, чтобы заниматься политикой, надо быть каждый день готовым к тюрьме и смерти. Навальный к этому готов уже давно", — сказал он.

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Гозман рассказал о главной задаче для Алексея Навального.

"Главная задача для него — решить свою политическую проблему. Она состоит в том, что он хочет изменить жизнь в России. И программа-максимум — в этой стране стать президентом. Он хочет быть президентом, в этом желании нет ничего криминального, и, с моей точки зрения, у него есть шанс. Сочетание тупости Кремля и его самоотверженности привели к тому, что он стал признанной альтернативой Владимиру Путину — и для мира, и для России. Про Россию сейчас знают два имени: Путин и Навальный. Поэтому власть так и напугана. Вы же посмотрите, они оккупировали города, это вызывает ассоциацию со Второй мировой войной и городами, захваченными гитлеровцами", — сказал он.

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Напомним, Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание состоялось в отделении полиции 18 января, где было принято решение о его аресте на 30 суток.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

Городской суд Москвы на заседании 2 февраля объявил решение по делу Алексея Навального - 2,5 года заключения и штраф 500 000 рублей (6600 долларов - ред.).