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Путч в Мьянме - консул рассказал, когда украинцам в этой стране потребуется помощь Консул посольства Украины в Таиланде отметил, что ситуация пока спокойная, люди не паникуют

В Мьянме в результате военного переворота была задержана руководитель страны Аун Сан Су Чжи, военные объявили чрезвычайное положение сроком на год. Консул посольства Украины в Таиланде Александр Лысак в эфире канала "Украина 24" рассказал, что сейчас обстановка спокойная, и граждане Украины, находящиеся на территории этой страны, не требуют помощи.

"Ситуация, связанная с безопасностью в Мьянме, сейчас более-менее нормальная, то есть не развивается в стремительно худшем варианте. Мы надеемся, что, возможно, будет достигнут консенсус, и нам по крайней мере удастся помочь гражданам Украины, которые находятся в Мьянме", - сказал дипломат.

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По словам консула, пока украинцам помощь не нужна.

"Граждане уже обращались в посольство. В Мьянме сейчас не настолько много украинцев, несколько десятков человек, но мы прилагаем все усилия для того, чтобы при необходимости оказать поддержку. Речь идет в первую очередь об информационной поддержке, мы установили контакты с украинцами, они чувствуют себя нормально, существенной помощи не требуют", - сказал Лысак.

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Консул допустил, что в ближайшем будущем Мьянма может закрыть международное авиасообщение, и тогда украинцев нужно будет вывозить из страны.

"Со временем, учитывая возможное ограничение регулярного авиасообщения, придется решать вопрос с их возвращением в Украину, мы готовы к этому. Информацию о закрытии авиасообщения распространили СМИ, официального подтверждения нет, но ситуация выглядит так, что Мьянма действительно намеревается его закрыть", - сказал Лысак.

Отметим, что Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране, однако в последнее время ее обвиняли в авторитарном стиле правления.