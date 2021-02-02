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"Система ушла в штопор": активистка о протестах в России и суде над Навальным Российская активистка рассказала, как ведут себя правоохранители по отношению к участникам акций протеста

В Москве продолжается судебное заседание по делу оппозиционера Алексея Навального. Активистка из России Светлана Шмелева рассказала о перспективах дела в эфире канала "Украина 24".

"Прокурор запросил 3,5 года и, скорее всего, сегодня Навального лишат свободы. Политический процесс проходит так, что прокуратура просит и суд автоматически это удовлетворяет. Было бы разумно (не арестовывать Алексея Навального — ред.), вплоть до того, что он бы просто прилетел и поехал домой. Я думаю, что и расследование о дворце не получило бы такого резонанса, если бы Навальный не был в СИЗО", — сказала она.

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По словам активистки, правоохранители неадекватно реагируют на происходящее.

"Все, что мы видим сейчас на улицах, как ведет себя правоохранительная система — она вошла в штопор и ведет себя иррационально. В последнее воскресенье была акция, в итоге правоохранители перекрыли весь город, и даже те, кто не знал, что происходит, обо всем узнали. При этом ежедневно в прайм-тайм по ТВ выходят опровержения расследования о дворце. Случилось что-то невероятное, потому что прежде власть никогда не оправдывалась — ни за Норд-Ост, ни за "Курск", ни за Беслан. А тут... что-то было такое задето, что вызвало такую злость. И сейчас мы впали в абсолютно бесправное состояние — не только Навальный, а все. Не бывает беспредела для одного человека. Мы видим по задержаниям, раньше никогда такого не было, чтобы люди сидели в автозаках и автобусах двое суток. Они без еды, без воды, им не разрешают выйти в туалет. То, что мы видели в Минске, мы видим сейчас здесь", — сказала она.

Сейчас везде в городе, по словам активистки, говорят о дворце Путина — больше, чем о Навальном, и больше никто не может сказать, что он не в курсе.

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Напомним, Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание прошло в отделении полиции 18 января, где было принято решение о его аресте на 30 суток.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. На заседании 2 февраля рассматривается вопрос о замене условного срока наказания на реальный.