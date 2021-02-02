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Навальный попросил заказать фастфуд: журналист рассказал подробности судебного заседания Навальный две недели находится в "Матросской тишине" и отлучен от привычной еды, заявил Нарышкин

Журналист российского информресурса "Эхо Москвы" Алексей Нарышкин в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о ходе заседания суда в деле российского оппозиционера Алексея Навального.

«В отличие от украинских судов, у российских судов очень строгие правила по поводу ведения видеотрансляции. Решение о запрете трансляции никого не удивило, это не свидетельствует о закрытости нашей судебной системы. Журналистов пустили в приличном количестве, около 50 сотрудников российских и зарубежных СМИ попали в зал заседаний, где в стеклянном "аквариуме" сидит Алексей Навальный. Несмотря на звукоусиливающую аппаратуру, мне и коллегам приходится прислушиваться к тому, что говорят», - отметил журналист.

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Он подчеркнул, что с утра у здания суда огромное количество силовиков в серьезной экипировке.

«В течение дня проходят задержания - это те люди, которые считают важным и нужным поддержать Навального, может быть, в последний день его публичного появления перед журналистами, у него есть все шансы отправиться за решетку. При объявлении перерыва Навальный в шутку сказал, может ли он заказать себе еду в "Макдоналдсе". Шутка понятна, так как он две недели находится в "Матросской тишине" и отлучен от привычной еды. ФСИН говорит о руке закона, но ни для кого не секрет, что возможное заключение Навального - это исключительно политическая история», - заявил Нарышкин.

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Напомним, Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание прошло в отделении полиции 18 января, где было принято решение о его аресте на 30 суток.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.