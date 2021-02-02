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Пропагандистская акция — политолог о громкой инициативе России Владимир Фесенко рассказал, о чем говорит идея России собрать заседание в Совбезе ООН

Россия инициировала проведение 11 февраля заседания Совета безопасности ООН в связи с годовщиной Минских соглашений. О том, что это заседание будет пропагандистским, заявил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24"

"Это будет не рабочее заседание, а, скорее всего, пропагандистская акция, именно для этого Россия и инициирует. Это действительно привязано ко вторым Минским соглашениям. Будет шестая годовщина, и они хотят использовать этот информационный повод для того, чтобы напомнить и пропагандистски продвигать свою версию по Минским соглашениям. Продвигать свои условия мирного урегулирования, которые категорически неприемлемы для Украины, так как речь идет фактически о влиянии России на часть территории Украины и на лишение Украины части суверенитета", — сказал он.

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По словам политолога, это заседание не будет иметь особого значения.

"Так что не нужно всерьез воспринимать это заседание, никаких последствий оно не будет иметь. А вот возобновление переговоров и в ТКГ, и в Нормандском формате думаю, что произойдет, со временем и США возобновят свое участие, скорее всего, не в Нормандском формате, а в других формах", — сказал он.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, каких договоренностей можно ждать по итогам встречи четырех подгрупп ТКГ 2 февраля.