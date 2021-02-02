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Путин не знает, что делать — правозащитник о суде над Навальным Илья Новиков рассказал, в чем состоят трудности для российской власти из-за приговора Навальному

В Москве идет судебное слушание об отмене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока и замене его на реальный. Российский правозащитник Илья Новиков в эфире канала "Украина 24" рассказал, почему у президента РФ Владимира Путина проблемы из-за этого.

"Думаю, суд сегодня огласит решение. Для российской власти нет никакой проблемы в том, чтобы судья объявил, что условный срок заменяется на реальный и Алексей Навальный попадает в колонию. Вопрос только в том, что несет намного больше проблем для Путина — Навальный за границей или под домашним арестом. Когда идет речь о человеке, внезапно арестованном в России, все сообщество требует от Путина, чтобы его освободили, речь о том, что "освободите его, и мы отцепимся". С Навальным ситуация другая, он прилетел в Россию, прекрасно понимая, что его там посадят. Он не для того садился в тюрьму, чтобы при поддержке международных структур из нее выйти", — сказал он.

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По словам Новикова, Путин не знает, как выкрутиться из ситуации.

"Уже существуют длинные списки людей, на которых будут наложены санкции в связи с заключением Навального. Уверен, что существует определенный план людей, которые работают с Навальным, как организовать международное давление на Россию. Очевидно, что Путин не знает, как справиться с ситуацией, пока они идут по белорусскому сценарию. Напомню, что в сентябре в России пройдут выборы, и понятно, что без фальсификации власть не сможет получить процент, который ее будет устраивать", — сказал он.

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Напомним, Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание прошло в отделении полиции 18 января, где было принято решение о его аресте на 30 суток.

Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.