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"Это дикость": адвокат рассказал, на сколько могут посадить Навального Российский юрист ответил, запросит ли прокуратура больший тюремный срок Навальному

Российского оппозиционера Алексея Навального посадят в тюрьму не больше чем на 2,5 года — такой прогноз дал в эфире канала "Украина 24" российский адвокат Михаил Беньяш. Он ответил на вопрос, может ли прокуратура запросить больший срок для Навального.

"Больше — точно нет. Только то, что ему присудили по делу "Ив Роше" за вычетом домашнего ареста и стражи, которую ему назначили в течение 30 дней. Примерно 2,5 года, точно будет определяться судом. Другой вопрос — что человеку ставится в вину неявка во время болезни, это, конечно, дикость. И то, что ему продлевали условный срок, это перебор. Я уже не говорю о том, что сам факт взятия его под стражу был вне рамок права", — сказал он.

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Беньяш объяснил обычную процедуру в подобных делах.

"По закону направляется повестка человеку, он приходит в суд, рассматривается представление, а там уже решается вопрос: отправлять его в колонию или на поселение, или оставить на свободе", — сказал он.

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Напомним, 2 февраля в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока Навальному по делу "Ив Роше" и замене его на реальный. УФСИН просит заменить условное наказание на 3,5 года лишения свободы в колонии.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где он проходил курс лечения после отравления ядом "Новичок". После прибытия его задержали в аэропорту "Шереметьево". Судебное заседание прошло в отделении полиции 18 января, где было принято решение о его аресте на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний полагает, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.