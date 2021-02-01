Путин будет мстить Навальному — адвокат рассказал о способах

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, скорее всего, заменят условный срок на реальный — об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире канала "Украина 24".

"Очевидно, что власть преследует Навального по политическим причинам, в том числе из-за того, что покушение было неудачным, он выжил и нашел смелость вернуться в страну. Кроме того, я думаю, что лично Путин за этот дворец и все доставленные неудобства будет мстить Навальному.

Пока что мы видим тренд на ужесточение, и с большой вероятностью завтра суд все-таки изберет для Навального соответствующую меру. Я думаю, ему могут заменить условный срок на реальный, потому что мы видим ужесточение действий властей как на улицах, так и в кабинетах следователей, где возбуждаются все новые и новые дела", — сказал он.