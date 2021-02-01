Путин будет мстить Навальному — адвокат рассказал о способах
Николай Полозов рассказал, влияют ли протесты в России на власть
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, скорее всего, заменят условный срок на реальный — об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире канала "Украина 24".
"Очевидно, что власть преследует Навального по политическим причинам, в том числе из-за того, что покушение было неудачным, он выжил и нашел смелость вернуться в страну. Кроме того, я думаю, что лично Путин за этот дворец и все доставленные неудобства будет мстить Навальному.
Пока что мы видим тренд на ужесточение, и с большой вероятностью завтра суд все-таки изберет для Навального соответствующую меру. Я думаю, ему могут заменить условный срок на реальный, потому что мы видим ужесточение действий властей как на улицах, так и в кабинетах следователей, где возбуждаются все новые и новые дела", — сказал он.
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По словам адвоката, массовые акции протеста, которые прошли в России 23 и 31 января, не особо беспокоят власть.
"Важно понимать, что улица для Кремля сейчас не критична. То количество людей, которое выходит, — репрессивный аппарат вполне с этим количеством справляется. Если бы в Москве выходило по 1 млн человек, тогда было бы беспокойство. Сейчас на это можно не обращать внимания, силовики отрабатывают повестку.
Гораздо более критично какое-либо внешнее воздействие, санкционное или какое-то иное, но пока мы не видим острой реакции Запада. Санкции используются седьмой год, и мы видим, что это не очень эффективно. Я даже затрудняюсь сказать, какой инструмент может заставить Кремль отступить от намеченного плана.", — сказал он.
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