"На понт взять не вышло" – Климкин об угрозах Путина
Экс-глава МИД прокомментировал выступление президента РФ на Давосском форуме
Президент России Владимир Путин пытался запугать Запад на Давосском форуме. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Обратите внимание на выступление Путина в Давосе. Он выступал там 12 лет, в последний раз когда был премьером. Что интересно, эту речь Путина никто не заметил, он там пытался всем говорить о конце цивилизации, поиске внутренних и внешних врагов, войне против всех. И почти никто не заметил, и это очень интересно. Он пугал, но на самом деле никого не напугал, вот как в России говорят, "взять на понт", не вышло", — сказал он.
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По словам Климкина, западные страны не отреагировали так, как хотел Путин.
"Разговор с Байденом — это как раз мощный сигнал, что Штаты будут действовать в соответствии со своей стратегией. Байден четко говорил, что будет опираться на ценности, помогать союзникам и партнерам и третье, фундаментальное, что он видит Россию как угрозу для США и всех демократических стран, а Путин ведет последовательную войну против демократических институций.
Эта речь, которую он хотел использовать как запугивание, организация "форума" на Донбассе, попытки сказать, что "если меня не послушают, я пойду дальше к абхазскому сценарию"… Важно, что Запад на это не "ведется", и нам не нужно, а нужно иметь стратегию насчет всех этих шантажных вещей Путина. Путин ослаблен тем, что происходит внутри России, на него обращают все больше внимания, хоть это и делает режим более опасным", — сказал он.
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Напомним, 27 января президент России Владимир Путин во время выступления на Давосском форуме намекнул, что введение санкций усиливает вероятность того, что РФ может применить военную силу, назвав это "опасностью".