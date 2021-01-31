Рейтинг доверия к Путину падает — политолог объяснил причины
Дмитрий Орешкин рассказал о социологических данных по президенту РФ
Фильм российского оппозиционера Навального о дворце Путина ударил по рейтингу доверия президента РФ. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.
"Мне кажется, они уже меняют (просмотры фильма о дворце Путина, его рейтинг – ред.). У нас есть такой фонд "Общественное мнение" (ФОМ), он опубликовал данные на 24-25 января. Там рейтинг доверия, это не электоральный рейтинг, это вопрос - доверяете вы или нет, можно человеку не доверять, но проголосовать за него. Так вот, рейтинг доверия президента Путина съехал до 53%, хотя были времена, когда у него было 86%, и продолжает идти вниз.
Он уже за последние 10 лет достиг минимальных результатов, хотя они еще очень высокие. Думаю, в ближайшие месяцы мы увидим, как он сползет ниже 50%. Это даже по ФОМу, который известен лояльностью власти", — сказал он.
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Политолог объяснил, с чем связано такое падение рейтинга доверия.
"Понятно, что люди испытывают раздражение. В некоторых регионах — север, северо-запад, Сибирь — рейтинг уже ниже половины. Там у людей тяжелее жизнь, ниже зарплаты, в среднем по стране 50 тысяч, в Москве 100 тысяч, а в провинции 25, это 300 долларов. Когда у тебя такая зарплата, довольно трудно любить первое лицо. Конечно, это уже влияет и будет влиять на электоральные предпочтения, потому что ситуация улучшаться не будет", — сказал он.
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