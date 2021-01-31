Рейтинг доверия к Путину падает — политолог объяснил причины

Фильм российского оппозиционера Навального о дворце Путина ударил по рейтингу доверия президента РФ. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Мне кажется, они уже меняют (просмотры фильма о дворце Путина, его рейтинг – ред.). У нас есть такой фонд "Общественное мнение" (ФОМ), он опубликовал данные на 24-25 января. Там рейтинг доверия, это не электоральный рейтинг, это вопрос - доверяете вы или нет, можно человеку не доверять, но проголосовать за него. Так вот, рейтинг доверия президента Путина съехал до 53%, хотя были времена, когда у него было 86%, и продолжает идти вниз.

Он уже за последние 10 лет достиг минимальных результатов, хотя они еще очень высокие. Думаю, в ближайшие месяцы мы увидим, как он сползет ниже 50%. Это даже по ФОМу, который известен лояльностью власти", — сказал он.