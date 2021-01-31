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В России есть внутренний раскол — экс-советник Ельцина назвал признаки Георгий Сатаров рассказал, что происходит внутри российской "верхушки"

Раскол элит в России может существовать, и он зависит от силы протестов. Об этом заявил российский политолог, экс-советник бывшего президента РФ Бориса Ельцина Георгий Сатаров в эфире канала "Украина 24".

"Мы просто не видим внешних признаков раскола элит. В такой стране как Россия, в такой ситуации, как нынешняя, трудно представить, что там нет раскола. Другое дело, готовность, смелость, надежность, наличие серьезной поддержки для того, чтобы этот раскол как-то проявлять. Из чего я могу исходить – из того, что такой внутренний раскол существует. Есть косвенные внешне проявления, например, судьба Навального до попытки отравления. Она была весьма своеобразной и чревата перепадами, которые могут объясняться противостоянием различных "башен". И сам этот дискурс по поводу "разных башен" является формой улавливания этих ветров, возможного внутреннего противостояния", — сказал он.

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По словам эксперта, при достаточно мощном протесте этот раскол проявится.

"С другой стороны, есть рациональные соображения, почему существенной части путинских элит может не нравиться то, что происходит. Потому что когда они ковали свою лояльность в начале нулевых, то это было основано на определенном представлении об их будущем, будущем их семей, детей, любовниц, собственности, и все эти надежды сильно поколеблены. Наличие или отсутствие этого раскола зависит от протеста, может проявиться только при достаточно мощном протесте", — сказал он.

Ранее российская журналистка Зоя Светова рассказала, что вскоре в России начнутся репрессии против сторонников оппозиции.