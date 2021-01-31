"Нужен раскол элит": политолог рассказал, будет ли эффект у протестов в России

Дмитрий Орешкин рассказал, что нужно для изменения власти в России

"Нужен раскол элит": политолог рассказал, будет ли эффект у протестов в России

Протесты в России не смогут повлиять на смену власти. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире канала "Украина 24".

"Для того чтобы уличные митинги проявились в результате как смена власти, нужно как минимум иметь раскол элит. Например, в Украине была достаточно понятная ситуация в верхах – был Янукович, с другой стороны были люди, которые ему противостояли... В России этого пока нет.

Силовики лояльны, так же как и в Беларуси. Пока можно им платить, пока они ощущают себя хозяевами жизни, они будут лояльны Путину и пойдут на все, чтобы сохранить эту концепцию власти – сломать кости, посадить, расстрелять, отравить. Когда царя-батюшку сносили, ведь то же самое было: Госдума была против царя, Генеральный штаб, даже члены императорской фамилии были не удовлетворены тем, как Николай Александрович исполняет функции главнокомандующего. Пока - что у Путина, что у Лукашенко, что у условного Ким Чен Ира такой ситуации нет", — сказал он.

Читайте также: Протесты против Путина в России: экс-министр назвал два отличия от прошлых акций

Популярное видео

"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о борьбе с коррупцией
"Мальчик, водочки нам принеси!" - Гордон оценил шутку жены Навального
"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Навальном и Путине

По словам Орешкина, эффект протестов можно разве что направить на будущие выборы.

"Это не пустые протесты, люди понимают, что это за государство - что это полицейское государство, может быть даже корпоративное государство, мафиозное. Но прогнать эту власть таким образом нельзя. Другой вопрос, что можно конвертировать этот процесс в электоральный протест осенью. Это реакция нормального человека, которому противно жить в таких условиях. Но я не обольщаюсь функциональной эффективностью этих митингов", — сказал он.

Ранее российский адвокат Марк Фейгин рассказал об отличии протестов от прошлых акций и о целях митингов.

Источник Украина 24 Теги Россия протесты Дмитрий Орешкин