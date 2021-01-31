"Нужен раскол элит": политолог рассказал, будет ли эффект у протестов в России
Дмитрий Орешкин рассказал, что нужно для изменения власти в России
Протесты в России не смогут повлиять на смену власти. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире канала "Украина 24".
"Для того чтобы уличные митинги проявились в результате как смена власти, нужно как минимум иметь раскол элит. Например, в Украине была достаточно понятная ситуация в верхах – был Янукович, с другой стороны были люди, которые ему противостояли... В России этого пока нет.
Силовики лояльны, так же как и в Беларуси. Пока можно им платить, пока они ощущают себя хозяевами жизни, они будут лояльны Путину и пойдут на все, чтобы сохранить эту концепцию власти – сломать кости, посадить, расстрелять, отравить. Когда царя-батюшку сносили, ведь то же самое было: Госдума была против царя, Генеральный штаб, даже члены императорской фамилии были не удовлетворены тем, как Николай Александрович исполняет функции главнокомандующего. Пока - что у Путина, что у Лукашенко, что у условного Ким Чен Ира такой ситуации нет", — сказал он.
Читайте также: Протесты против Путина в России: экс-министр назвал два отличия от прошлых акций
Популярное видео
По словам Орешкина, эффект протестов можно разве что направить на будущие выборы.
"Это не пустые протесты, люди понимают, что это за государство - что это полицейское государство, может быть даже корпоративное государство, мафиозное. Но прогнать эту власть таким образом нельзя. Другой вопрос, что можно конвертировать этот процесс в электоральный протест осенью. Это реакция нормального человека, которому противно жить в таких условиях. Но я не обольщаюсь функциональной эффективностью этих митингов", — сказал он.
Ранее российский адвокат Марк Фейгин рассказал об отличии протестов от прошлых акций и о целях митингов.