"Нужен раскол элит": политолог рассказал, будет ли эффект у протестов в России

Протесты в России не смогут повлиять на смену власти. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире канала "Украина 24".

"Для того чтобы уличные митинги проявились в результате как смена власти, нужно как минимум иметь раскол элит. Например, в Украине была достаточно понятная ситуация в верхах – был Янукович, с другой стороны были люди, которые ему противостояли... В России этого пока нет.

Силовики лояльны, так же как и в Беларуси. Пока можно им платить, пока они ощущают себя хозяевами жизни, они будут лояльны Путину и пойдут на все, чтобы сохранить эту концепцию власти – сломать кости, посадить, расстрелять, отравить. Когда царя-батюшку сносили, ведь то же самое было: Госдума была против царя, Генеральный штаб, даже члены императорской фамилии были не удовлетворены тем, как Николай Александрович исполняет функции главнокомандующего. Пока - что у Путина, что у Лукашенко, что у условного Ким Чен Ира такой ситуации нет", — сказал он.