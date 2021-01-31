Людей хватают без всяких оснований — Фейгин рассказал о протестах в России
Марк Фейгин рассказал об отличии протестов от прошлых акций и о целях митингов
На протесты в России 31 января вышло больше людей, чем неделю назад. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" российский адвокат Марк Фейгин.
"Не то чтобы - люди меньше боятся, силовики больше берут. Они хватают людей даже без всяких на то оснований. Еще на первой акции, видимо, были указания руководства МВД для того, чтобы не перезаполнять ОВД, потому что не везде мест хватает, очень много народа. А тут вот, возможно, даже наоборот, дали команду "берите всех, всех разместим".
Например, в Москве предел – это 1,5 тыс. человек развезти по разным ОВД, если выше, то уже надо развозить в Московскую область. Что касается самой акции, есть несколько отличий, все-таки все ожидали, что будет некоторый спад, если брать всю Россию. Я не готов сказать, что есть спад, интенсивность и динамика в целом не снизилась, в некоторых местах вышло даже больше, например, в Новосибирске, там насчитали от 7 до 10 тысяч протестующих", — сказал он.
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Фейгин рассказал, какова главная цель митингов у молодежи, выходящей на протест.
"Конечно, людей беспокоит комплекс проблем: это и коррупция, и несменяемость власти, отсутствие свободы, всевластие спецслужб. Но дело в том, что сейчас все это сошлось на фигуре Навального. И отделить, где люди выходят против преследования Алексея Навального, от того, где они выходят против воровской этой системы, очень сложно.
Тем более люди молодые – основная часть протестующих в возрасте от 25 до 35 лет – сильно симпатизируют Навальному. От 70 до 80% молодежи все-таки персонифицируют протест на Навальном, он стал лидером всего протестного движения в России. Баз Навального таких протестов не было бы", — сказал он.
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