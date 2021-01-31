Людей хватают без всяких оснований — Фейгин рассказал о протестах в России

На протесты в России 31 января вышло больше людей, чем неделю назад. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" российский адвокат Марк Фейгин.

"Не то чтобы - люди меньше боятся, силовики больше берут. Они хватают людей даже без всяких на то оснований. Еще на первой акции, видимо, были указания руководства МВД для того, чтобы не перезаполнять ОВД, потому что не везде мест хватает, очень много народа. А тут вот, возможно, даже наоборот, дали команду "берите всех, всех разместим".

Например, в Москве предел – это 1,5 тыс. человек развезти по разным ОВД, если выше, то уже надо развозить в Московскую область. Что касается самой акции, есть несколько отличий, все-таки все ожидали, что будет некоторый спад, если брать всю Россию. Я не готов сказать, что есть спад, интенсивность и динамика в целом не снизилась, в некоторых местах вышло даже больше, например, в Новосибирске, там насчитали от 7 до 10 тысяч протестующих", — сказал он.