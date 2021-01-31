Будут беспрецедентные репрессии — журналистка о протестах против Путина

Во время протестов против президента России Владимира Путина силовики массово задерживали и избивали протестующих. Об этом рассказала российская журналистка Зоя Светова в эфире канала "Украина 24".

"В эти минуты в Москве проходит акция протеста, протестующие переместились к "Матросской тишине", это район метро "Сокольники". К самому СИЗО их не пускают полицейские и сотрудники Росгвардии, сейчас в Москве очень жесткие задержания, уже задержали несколько сотен человек, по всей России более 2 тысяч задержанных, в Москве, я думаю, будет такая же цифра.

Мы видели, как в Петербурге сотрудники ОМОНа избивали протестующих, кроме того, по-моему, в Казани сотрудник выхватил табельное оружие, угрожал протестующим. Уже вовсю говорят у нас, что это похоже на белорусские события.