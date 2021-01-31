Будут беспрецедентные репрессии — журналистка о протестах против Путина
Зоя Светова рассказала о задержаниях и избиениях протестующих в России
Во время протестов против президента России Владимира Путина силовики массово задерживали и избивали протестующих. Об этом рассказала российская журналистка Зоя Светова в эфире канала "Украина 24".
"В эти минуты в Москве проходит акция протеста, протестующие переместились к "Матросской тишине", это район метро "Сокольники". К самому СИЗО их не пускают полицейские и сотрудники Росгвардии, сейчас в Москве очень жесткие задержания, уже задержали несколько сотен человек, по всей России более 2 тысяч задержанных, в Москве, я думаю, будет такая же цифра.
Мы видели, как в Петербурге сотрудники ОМОНа избивали протестующих, кроме того, по-моему, в Казани сотрудник выхватил табельное оружие, угрожал протестующим. Уже вовсю говорят у нас, что это похоже на белорусские события.
Читайте также: В Берлине чучело Путина "выкурили" из бункера Гитлера — подробности от участника
Популярное видео
В ближайшие недели после протестов начнутся преследования, уверена Светова.
"На прошлой неделе тоже задержания были очень жесткими, в той же Москве больше 1 тысячи человек, трудно сказать, что будет дальше, будет ли такое количество людей выходить каждые выходные, будет ли расти количество людей. Но для меня очевидно, что протесты будут продолжаться, репрессии тоже будут продолжаться. В ближайшие месяцы мы столкнемся с беспрецедентными репрессиями со стороны российской власти", — сказала она.
Ранее активист из Санкт-Петербурга рассказал, что полиция применяла светошумовые гранаты и газ.