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В Берлине чучело Путина "выкурили" из бункера Гитлера — подробности от участника Бизнесмен из Берлина рассказал, как проходит акция протеста против российской власти

Протесты против президента России Владимира Путина проходят и в других странах. Что происходит в Берлине, рассказал бизнесмен Дмитрий Баграш в эфире канала "Украина 24".

"Людей здесь не меньше тысячи, а то и больше, я потом узнаю у полиции точно, здесь они не врут, в отличие от Москвы. Мы маленькой группой людей пришли к бункеру Гитлера, как бы выкурили оттуда Путина, театрализованно, посадили его в автозак и провезли в сопровождении немецкой полиции с мигалками через весь Берлин, мимо Рейхсканцелярии, Бундесрата, и сейчас водрузили его на "сцену", автомобиль стал сценой, и провели на немецком языке "судебный процесс", — сказал он.

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Баграш поделился планами митингующих.

"Дальнейшие наши планы – мы большой процессией пойдем в сторону российского посольства и повторим "судебный процесс" уже на русском языке. Наша самая главная задача – сделать Путина воистину токсичным для немецкой общественности, чтобы с ним невозможно было вести какие-либо переговоры. Это самый главный виновник всех бед, и российских, и украинских. Это кошмарный человек", — сказал он.

Ранее активист из Санкт-Петербурга рассказал, что полиция применяла светошумовые гранаты и газ.