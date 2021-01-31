Во время протестов в России применялись светошумовые гранаты и газ, детали от активиста

Во время протестов против Владимира Путина в России впервые применялись газ и светошумовые гранаты. Об этом рассказал активист из Санкт-Петербурга Иван Сорокин в эфире канала "Украина 24".

"Никогда не было ни такого количества протестующих, ни количества силовых служб, ни жесткости. Например, впервые за мою жизнь применялись светошумовые гранаты и газ, я в Питере такого не видел никогда. Людей было больше, чем 23 января. Пока что единственный пример какого-то агрессивного действия, о котором я знаю, — это одного омоновца облили краской, это единственный на огромную акцию с участием десятков тысяч людей.

Все остальное происходит мирно, люди выкрикивают лозунги, гуляют, вот и вся активность. Перекрывают улицы обычно цепи силовиков, за которыми стоит спецтехника. Из моих друзей задержан только один человек – это депутат Маркевич, он сидит в пустом автозаке, видимо, места пока есть", — сказал он.