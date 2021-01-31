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В центре Санкт-Петербурга перекрыли все мосты — активист о протестах против Путина Активист из Санкт-Петербурга рассказал о действиях полиции во время протестов

В городах России 31 января проходят протесты против режима Владимира Путина. Активист из Санкт-Петербурга Дмитрий Лысов рассказал, что происходит в его городе.

"Сначала местом сбора был Невский проспект, но со вчерашнего дня он полностью перекрыт. Перекрыты все мосты, которые ведут к центру, Благовещенский, Дворцовый, - через них не пускали ни пешеходов, ни транспорт. Перекрывали выходы из метро, и в результате в самый последний момент, за 40 минут до 12 часов, перенесли сбор к ТЮЗу. У ТЮЗа начали всех арестовывать, разгонять, ну и дальше мы стали ходить уже по улицам. Сейчас пытаемся избежать арестов, ходим", — рассказал он.

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По словам Лысова, важно, чтобы у протестов были конкретные результаты.

"Самое главное, чтобы эти протестные настроения конвертировались в какой-то политический результат. С нашей гнилой избирательной системой все выборы 100% фальсифицируются. Белорусский вариант, когда люди ходят по улицам, и это не конвертируется в результат, - это плохо. Надеюсь, наша активность хоть как-то поможет Алексею Навальному и более 300 политзаключенным в России выйти на свободу. Насильственные методы – это не наши методы", — сказал он.

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