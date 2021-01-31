"Ярость силовиков переходит в шизофрению" — Ахеджакова о протестах в России

Российская власть во время протестов против режима Владимира Путина пытается запугать людей силовиками. Об этом рассказала актриса Лия Ахеджакова в эфире канала "Украина 24".

"Мое впечатление, что власть настолько испугана, настолько сдрейфила, что еще вчера и позавчера приняла совершенно невозможные меры, какие-то невероятные. Такое впечатление, что на Москву какие-то иноземцы напали, и вот против них все возможности силовиков – и Росгвардия, ДПС, полицейские. И все это направлено на то, чтобы запугать людей, чтобы им неповадно было. Перекрывают улицы, эти одетые космонавтами бьют дубинками... Где-то 70 городов охвачены этим противостоянием", — сказала она.

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По словам Ахеджаковой, уровень агрессии силовиков стремительно растет.

"И вот в Питере какой-то из "космонавтов" настолько озверел, что бил табельным оружием по лицу протестующих, это уже какая-то психопатия. Они говорят, что боятся распространения коронавируса из-за протестов, но на самом деле они боятся своих людей, жителей городов. И это так показательно! Невероятно, люди перестали бояться. Уже масса людей, которых скорая помощь забирает.

Ярость силовиков переходит в страшную шизофрению, она набирает обороты. Власть боится потерять власть. Выходят интеллигентные люди, с их стороны полное отсутствие агрессии, это поразительно, и против них несутся какие-то бронемашины, какие-то танки... Сила этого жуткого сатанизма приближается к белорусским силовикам, это показательно", — сказала она.