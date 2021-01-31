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"Власть в России действует жестко": экс-министр назвал последствия протестов для Украины Константин Грищенко рассказал, чего ждать Украине в случае смены власти в России

Пока власть в России не поменяется, ситуация с Украиной останется такой же. Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Думаю, что никакого продвижения и изменения в подходах и власти, и протестующих нет. Просто власть в России действует жестко, скоординировано. Она сделала выводы из предыдущего опыта и, к сожалению, это делает возможности какого-то результата по итогам этих манифестаций очень проблематичными. Занимается жесткая позиция в надежде на то, что постепенно запал пройдет и все вернется на круги своя. Думаю, наша ситуация мало в чем изменится. Потому что параллельно власть России способна проводить переговоры в Нормандском формате, если она к этому готова, исходя из своих внутренних соображений, из внешней обстановки", — сказал он.

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Грищенко считает, что на ситуацию могут повлиять не протесты, а отношения России с Западом.

"Приход к власти президента Байдена, изменение ситуации в отношениях с США и Европой будет иметь большее влияние, чем эти события. Можно ожидать реакцию в отношении России, насколько она будет жесткой - пока вопрос открыт, но какая-то реакция обязательно будет. Думаю, что в случае, когда будет изменение политических сил, которые будут при власти, скорее всего можно будет рассчитывать на то, что Россия может пойти на урегулирование на Донбассе. Не настолько российское общество "заточено" на то, что это российские территории, Донбасс не воспринимается как Россия. А вот с Крымом будет сложнее. Мы видим по высказываниям Навального, принципиально подходы не изменятся", — сказал он.

Ранее юрист-международник Борис Бабин рассказал, как долго могут продлиться в России протесты против режима Владимира Путина.