13:05, Сегодня

Смена власти через улицу нереальна — юрист о протестах в России Юрист-международник рассказал, долго ли продлятся в России протесты против Путина

Антипутинские протесты в России долго не продлятся. Об этом заявил юрист-международник Борис Бабин в эфире канала "Украина 24".

"С точки зрения украинского гражданина в условиях войны, то, что там происходит, — хорошо, кто бы ни делал попытки сопротивления Москве, Украине это выгодно объективно. Поэтому, конечно, нам выгодно, чтобы это продолжалось как можно дольше. Но тут у меня довольно печальный прогноз: я не думаю, что это будет продолжаться долго, если это не картинка", — сказал он.

Читайте также: "Навальный — не друг и не враг": политолог рассказал, чего Украине ждать от России

По словам Бабина, изменение власти в России путем протестов нереально.

"Если делается картинка для определенного изменения руководства России, то есть люди тут ни при чем, используют массовку, то это может привести к определенному успеху. В любое изменение власти через улицу, сопротивление я не верю, это нереально по определению. Есть факты: в России несколько лет активизируется борьба за власть между разными группировками, приведет ли это к замене головы Путина в телевизоре на другую голову – это вопрос для российских политиков, нам главное знать, как это повлияет на Украину", — сказал он.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный в случае прихода к власти в РФ может стать для Украины вариантом еще хуже, чем Владимир Путин.