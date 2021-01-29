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"Карантин — лишь последняя капля": международник о массовых протестах в Ливане Игорь Семиволос рассказал о причинах массовых акций протеста в Триполи

В Ливане проходят массовые акции протеста из-за карантина. Ситуацию прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Кризис в Ливане начался не сегодня, а еще в 2019 году, еще до начала пандемии. С того времени пандемия и взрыв в Бейруте только усилили негативные тенденции. Мы говорим о серьезном росте безработицы, падении уровня жизни людей. И ограничительные меры в связи с пандемией стали последней каплей. Это целый комплекс проблем, которые сопровождают политическую жизнь в Ливане", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что можно сделать для подавления протестов и долго ли они продлятся.

"Эти меры чрезвычайны, есть большие проблемы с пониманием человеческой природы. Попытки такими драконовскими методами остановить пандемию кажутся чрезмерными. Правительству Ливана стоит, как минимум, пересмотреть часть этих мер. А если говорить, насколько долго будут продолжаться протесты, в арабских странах они обычно взрываются и через короткое время проходят. В Ливане время от времени такие протесты становятся частью политического процесса. Трудность состоит в том, что эти протесты не могут решить ключевые проблемы в этой стране, которые кроются в самой политической структуре", — рассказал он.

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Напомним, в ливанском городе Триполи начались массовые протесты из-за решения властей ввести круглосуточный комендантский час для борьбы с эпидемией коронавируса. Людям запрещено выходить из дома даже за продуктами. Силовики применили против митингующих слезоточивый газ, в результате столкновений пострадали десятки людей.