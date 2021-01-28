22:14, Сегодня

В России понимают, что у власти серийные убийцы — Пионтковский о новом расследовании Bellingcat готовит новое расследование о причастности ФСБ к убийствам

Россияне знают о том, что на власть работают убийцы. Об этом рассказал российский политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24".

"Формально акция протеста проходила под лозунгом "Свободу Навальному", но ее посыл был намного шире, это была антипутинская демонстрация с лозунгами "Путина в отставку", были и такие плакаты. Российской общественности известно, что под крылом Путина существовал целый "эскадрон смерти", вооруженный химическим боевым оружием, который разъезжал по стране, и не только по стране. Вспомните попытку убийства Скрипалей и ряд других убийств. В обществе зреет убеждение, что у власти в России находятся серийные убийцы и военные преступники, этот процесс будет расширяться", — сказал он.

Читайте также: Навального выпустят из тюрьмы при одном условии — журналист о протестах в России

Политолог прокомментировал расследование группы Bellingcat о причастности сотрудников ФСБ к серии отравлений, которое планируется выпустить через две недели.

"Я бы не согласился, что нет расследования внутри страны. Bellingcat сотрудничает с организацией "Инсайдер", значительная часть предоставлена именно из России. Когда самый главный преступник окажется в Гааге, все эти люди, которые организовывали и поддерживали этот "эскадрон смерти", тоже будут привлечены к ответственности. Но для этого нужно падение путинского режима, и в этом задача еженедельных манифестаций по всей стране. Вечером 31 января можно боле подробно ответить на все вопросы, в зависимости от масштаба протестов по всей России", — сказал он.

Ранее в Bellingcat заявили, что российские власти могут предпринять новую попытку убийства оппозиционера Алексея Навального.