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"Наступил правильный момент" - в "Слуге народа" прокомментировали отношения США и Украины Елизавета Ясько отметила, что США могут помочь с безопасностью на всем евразийском пространстве

Нардеп из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько считает, что с избранием Джо Байдена президентом у Украины и США наступил "правильный момент" для перезагрузки отношений, и сотрудничество, прежде всего, будет связано с безопасностью.

Об этом она сказала в эфире канала "Украина 24" во время трансляции Киевского форума по вопросам безопасности.

"Сейчас, когда, наконец, в США есть новый президент Байден, открываются новые возможности для Украины и Соединенных Штатов для того, чтобы перезапустить взаимоотношения и открыть новые страницы нашего сотрудничества", - сказала нардеп.

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Ясько отметила, что приоритетом должны быть вопросы безопасности.

"Какими же здесь должны быть приоритеты? Они должны базироваться прежде всего на приоритетах безопасности и обороны. Я думаю, что важно, чтобы Соединенные Штаты помогали нам решить проблемы безопасности на Донбассе и с Крымом, и в более широком стратегическом смысле - в регионе Черного моря и на всем евразийском пространстве", - сказала Ясько.

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По мнению нардепа, сейчас настал "правильный момент", и США смогут помочь в деятельности Крымской платформы.

"Последние два года были достаточно сложными для украинско-американских отношений, а сейчас настал правильный момент. Мы развиваем новую платформу по решению вопросов с Крымом, есть много идей о том, какой должна быть эта платформа. Я думаю, что Соединенные Штаты должны сыграть важную роль в этом", - сказала Ясько.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" журналист Иван Яковина высказал мнение, что у Украины значительно вырастет международная поддержка в противостоянии российской агрессии.